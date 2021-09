La proprietà del parcheggio al Del Ponte smentisce l’accordo col centrodestra: “Mai incontrati”

“Non abbiamo il piacere di conoscere il candidato della Lega Matteo Bianchi. Non sappiamo con chi abbiano parlato, di certo non con noi che abbiamo realizzato il parcheggio Del Ponte e ne siamo i proprietari”. Lo comunica una nota stampa la Montalbetti Sviluppo Immobiliare dopo le parole dei candidati di centrodestra varesini che in una conferenza stampa di questa mattina, giovedì 23 settembre, hanno annunciato di aver trovato una mediazione sulla tariffa del parcheggio per i lavoratori dell’ospedale Del Ponte.

“Smentiamo che sia stato stretto un qualsiasi tipo di accordo con soggetti che al momento non abbiamo avuto il piacere di incontrare – spiega la società in una nota -. Per quanto ci riguarda stiamo continuando il confronto con l’amministrazione comunale e l’Ospedale per trovare le agevolazioni che possano soddisfare tutti. Proprio ieri abbiamo incontrato il sindaco Davide Galimberti su questo argomento. Con l’occasione rinnoviamo i ringraziamenti al sindaco Galimberti perché grazie al Suo aiuto l’ospedale Del Ponte ha finalmente un parcheggio”.