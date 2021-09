La ritrovata fiducia nel credito delle aziende, l’incidente in A9 e le classi pollaio nel podcast del 10 settembre

Le principali notizie di venerdì 10 settembre

Nel secondo trimestre 2021 le imprese varesine hanno aumentato la propensione all’investimento. È quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio di Varese.

Il 61% delle aziende industriali e il 44% di quelle artigianali interpellate nell’ambito dell’analisi congiunturale relativa al periodo aprile-giugno hanno dichiarato di aver fatto ricorso al credito per rilanciare la produzione. Percentuali che, nell’arco di un anno, si sono incrementate rispettivamente di 10 punti per il mondo industriale e di 8 per quello dell’artigianato. In particolare migliora il giudizio sull’accesso al credito anche se restano, peraltro attenuate, alcune criticità che riguardano i costi accessori e la quantità di credito concesso.

Autostrada A9 chiusa in direzione Milano per oltre un’ora nel pomeriggio di venerdì a causa di un incidente tra Origgio e Uboldo che ha coinvolto un’auto, un pulmino e un mezzo pesante. Sei i feriti tra cui due bambini di 3 anni e uno di pochi mesi. Gravi le conseguenze per uno degli occupanti trasportato in ospedale in codice rosso. Meno preoccupanti le ferite riportate dagli altri.

Erano oltre 700 le classi con più di 27 studenti nelle scuole varesine lo scorso anno scolastico. È quanto emerge dal dossier pubblicato da Tuttoscuola. In particolare sono le scuole superiori in sofferenza e, tra queste, i licei scientifici. Nel Varesotto emblematico il caso dell’Ite Tosi che, anche quest’anno, ha 200 studenti suddivisi in 70 classi.

A Castelseprio l’anno scolastico apre con il ritorno nella scuola andata semidistrutta lo scorso anno a causa di una tromba d’aria che la rese inagibile. Erano rimasto danneggiato il tetto mentre si verificò un allagamento delle aule con danni diffusi, che avevano costretto il Comune a correre ai ripari con un grande sforzo organizzativo

Sabato 18 settembre prenderà il via la terza edizione della Reading Challenge, la sfida di lettura proposta dai bibliotecari della Biblioteca Roggia di Busto Arsizio.

Obiettivo della sfida leggere 10 libri in 3 mesi, secondo le categorie proposte, procedendo anche non in ordine. Questa terza edizione si concluderà il 18 dicembre e sarà aperta anche ai lettori più giovani a partire dai 15 anni di età. I libri dovranno essere presi in prestito in Biblioteca.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify