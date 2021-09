Per la “settimana dell’allattamento al seno” iniziative a Sesto Calende e ad Azzate

Nel corso della “Settimana nazionale per l’allattamento al seno” che si svolge ogni anno la prima settimana del mese di ottobre, i consultori familiari di ASST Sette Laghi, in particolare quelli di Sesto Calende e Gazzada, organizzano una serie di manifestazioni e di eventi per sensibilizzare la popolazione sui temi della maternità e dell’infanzia.

A Sesto Calende, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, verranno gestiti due gazebo informativi nella giornata di sabato 2 ottobre, uno in Piazza De Cristoforis e l’altro in Piazza Mazzini. Nella stessa giornata dalle h 10.00 alle 11.30 presso la Sala Consigliare del Municipio si terrà un corso sulla disostruzione pediatrica tenuto dal Corpo Volontari Ambulanza di Angera. Per partecipare al corso è indispensabile prenotarsi scrivendo una mail a consultorio.sesto@asst-settelaghi.it All’ingresso sarà richiesto il green pass.

Nel cortile del Municipio verrà inoltre presentato il progetto “Nati per leggere” promosso dalla Biblioteca Comunale di Sesto Calende assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Il programma diffuso a livello nazionale, propone ai genitori attività di lettura ai bambini fino a 6 anni di età. Si tratta di un’esperienza utilissima allo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini e importante per la crescita dell’empatia tra genitori e figli fin dalla più tenera età.

Anche il Consultorio di Gazzada organizza un punto informativo nella giornata di sabato 9 ottobre in Piazza della Pesa ad Azzate anche in questo caso con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Saranno presenti gli operatori del consultorio che distribuiranno materiale informativo sui vantaggi dell’allattamento al seno e illustreranno le attività della struttura in favore delle neo mamme e future mamme. In Piazza Ghiringhelli (Belvedere) invece dalle 10 alle 12 si terrà il corso sulla disostruzione pediatrica tenuto dai volontari del SOS della Valbossa e la presentazione del progetto “Nati per leggere”. Per partecipare al corso è indispensabile prenotarsi scrivendo una mail a consultorio.gazzada@asst-settelaghi.it

In caso di maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi

Il Consultorio Familiare è un servizio territoriale accreditato, ad alta integrazione sociosanitaria a sostegno della famiglia, del singolo, della coppia, della donna e del bambino. E’ una struttura territoriale di primo ascolto e di primo intervento in cui opera un’équipe composta da ginecologi, ostetriche, assistenti sanitarie, infermiere professionali, psicologi, assistenti sociali ed educatori. In particolare, il consultorio si occupa delle problematiche relative a maternità, adozione, affido, contraccezione, menopausa, sfera sessuale, infertilità, sterilità, relazioni di coppia, relazioni genitori-figli, prima infanzia, adolescenza, difficoltà dei giovani e degli adulti a seguito di eventi critici della vita. Eroga inoltre prestazioni su richiesta del Tribunale/Autorità Giudiziaria/Prefettura.

Nell’area di competenza di ASST Sette Laghi operano otto consultori familiari: oltre Sesto Calende e Gazzada, siamo presenti a Arcisate, Laveno Mombello, Luino, Malnate, Tradate e Varese.