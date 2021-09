Ecco la squadra di Mirko Zorzo tra conferme e nuovi innesti. Lascia Mario Frangi

Una squadra che per metà conferma interamente le colonne portanti dell’attività amministrativa e consigliare della maggioranza di questi anni e che per l’altra metà si rinnova con alcuni giovani che per la prima volta si affacciano al mondo della politica e storici collaboratori del gruppo.

Il candidato sindaco Mirko Zorzo, che anche per questa tornata elettorale ha riunito un gruppo che racchiude i principali partiti del centrodestra e una componente civica, ha presentato la lista dei candidati consiglieri per la prossima tornata elettorale.

Ci sono il capogruppo leghista Antonio Piatto, la vicesindaco forzista Eliana Brusa e il Fratelli d’Italia Antonio Cirillo. Ci sono poi le conferme degli attuali assessori Cinzia Trombino, Massimiliano Rizzi e Alessio Pozzi.

Non ci sarà l’ex sindaco Frangi

Manca nella lista di Zorzo un volto storico della Lega albizzatese: Mario Frangi, tra le persone sempre citate e ringraziate dall’attuale sindaco per l’impegno prestato al gruppo. Frangi, secondo quanto spiega Zorzo, ha preferito lasciare il campo ai nuovi innesti giovani proseguendo “dall’esterno” ad aiutare la lista.

Si segnalano tra i nuovi volti i giovani Federico Maggio, Claudia Vanetti, Francesco Maratea e Matteo Rizzi, oltre ad Ernesto Pagani e Carmen Caffi.

La lista dei candidati

Candidato sindaco

Mirko Zorzo

Candidati consiglieri

Antonio Piatto

Eliana Brusa

Antonio Cirillo

Cinzia Trombino

Massimiliano Rizzi

Alessio Pozzi

Ernesto Pagani

Claudia Vanetti

Federico Maggio

Matteo Rizzi

Francesco Maratea

Carmen Caffi