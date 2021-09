La Tre Valli Varesine ottiene il patrocinio del Consiglio dei ministri

La Tre Valli Varesine si correrà con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Grazie all’interessamento dell’ex campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, oggi sottosegretario allo Sport, la classica corsa per professionisti organizzata dalla Società ciclistica Alfredo Binda, ha ottenuto l’importante riconoscimento, che giunge alla vigilia dell’edizione numero 100 della gara di categoria UCI ProSeries in programma martedì 5 ottobre con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese.

«Per la Società Ciclistica Alfredo Binda è un ulteriore riconoscimento che gratifica il nostro sforzo organizzativo – afferma il presidente biancorosso Renzo Oldani – Un momento importante che giunge dopo un lungo iter burocratico che sancisce la qualità della nostra corsa e la storicità della stessa, ormai prossima al traguardo delle cento edizioni».

«È un riconoscimento speciale che vogliamo condividere con tutte le istituzioni locali e con tutti coloro che ci sostengono nelle diverse funzioni, sia pratiche che economiche – aggiunge il presidente della Binda continua – Il riconoscimento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sottosegretario allo Sport è il raggiungimento di un traguardo importante che deve essere per noi e per chi ci sostiene sinonimo di nuovo entusiasmo e spirito collaborativo nel nome del ciclismo e della promozione del nostro territorio».

Renzo Oldani settimana prossima sarà in Belgio per il Campionato del mondo: «Avremo una riunione del direttivo dell’Associazione internazionale organizzatori corse ciclistiche e la presenza in occasione del mondiale sarà anche l’opportunità per cercare di portare qualche altro personaggio di primo piano del ciclismo internazionale alla Tre Valli Varesine del centenario di martedì 5 ottobre».