La Uyba regola Brescia e va in finale al Trofeo Mimmo Fusco

Dopo il terzo posto al Memorial Ferrari di Novara, la Unet E-Work Busto Arsizio centra la finale al “Mimmo Fusco”, il consueto torneo precampionato organizzato in casa al palasport di viale Gabardi.

Le Farfalle di Marco Musso hanno infatti superato in semifinale la Banca Valsabbina Brescia con il punteggio di 3-1 e questa sera – giovedì 30 settembre – se la vedranno con Casalmaggiore nella gara che assegna il trofeo. Dopo che le cremonesi, in gran spolvero, hanno regolato Monza con un pesante 3-0.

Senza Alexa Gray, tenuta a riposo precauzionale, la Uyba ha vinto senza grossi problemi i primi due set: 25-21 e 25-14 per poi concedere alle bresciane la terza frazione (dopo aver variato il sestetto con diversi innesti dalla panchina). Nel quarto set però, Busto ha ripreso le redini della partita e chiuso i conti con un nettissimo 25-13.

Il programma odierno prevede la finale per il terzo posto alle ore 18 e la finalissima dalle 20,15 con diretta di entrambe le gare su Raisport+HD. Un’occasione che la Unet non vuole farsi sfuggire davanti al proprio pubblico, anche per acquisire convinzione nei propri mezzi in vista del campionato.

Per le biancorosse, la top scorer è risultata Adelina Ungureanu, autrice di 21 punti con 2 aces e 5 muri. Doppia cifra anche per Mingardi (15) e per Stevanovic, 10 con addirittura il 64% in fase d’attacco. Buona prova nella Valsabbina per le ex Bianchini e Fondriest, 14 e 10 punti rispettivamente.