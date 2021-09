La Varese – Campo dei Fiori bella anche sotto la pioggia

Anche se il tempo non è stato troppo clemente, la Varese – Campo dei Fiori anche quest’anno ha esercitato il suo fascino inossidabile.

Protagoniste sempre loro, le auto storiche che in movimento o in esposizione nel centro storico e in altri luoghi simbolo della città. Gioielli che Varese ha la fortuna di ospitare ogni anno e che hanno suscitato come sempre sguardi curiosi, ammirati, magari anche un po’ invidia per queste vecchie signore che il tempo non appanna e che, al contrario, ad ogni edizione della manifestazione appaiono più belle, lucide e splendenti.

Il programma di domani, domenica 19 settembre, prevede la partenza alle 9 del mattino dai Giardini Estensi per un secondo giro verso il nord della provincia, cominciando dalla Valganna per sfiorare il lago di Ghirla e raggiungere Luino transitando per Cunardo e Mesenzana.

A Luino dalle 10,05 ci saranno le prove sul circuito cittadino nel centro storico, poi dopo mezzogiorno le vetture ripartiranno verso Bedero Valtravaglia per poi giungere alle 12,30 al ristorante Montesole di Porto Valtravaglia, sede di arrivo, del pranzo finale e delle premiazioni.