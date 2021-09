La Varese City Run torna con una grande novità: la mezza maratona

Dopo un anno di assenza torna il grande appuntamento con la Varese City Run. Dall’edizione del 2019 (leggi qui come è andata) però c’è una grande novità per l’evento sportivo organizzato da Sport+ e dal Comitato Fidal Varese: la mezza maratona ufficiale Fidal. con partenza e arrivo dallo stadio “Franco Ossola” dopo un percorso che si snoderà tra le vie cittadine.

Nella proposta per rendere aperta a tutti la Varese City Run ci sono altre tre proposte: la VareseTen Official Fidal, gara di 10 km competitiva; la VareseTen non competitiva, 10 km per gli amanti della corsa; la FamilyRun, 3km per una corsa in famiglia con i bambini.

Il weekend dedicato partirà sabato 9 ottobre con il Villaggio Sportivo allo stadio “Franco Ossola” mentre la domenica (10 ottobre) si svolgeranno le corse.

Stefano Colombo, presidente della Sport+, ha aperto la conferenza stampa di presentazione: «Questa è una prima e terza edizione. Nel 2020 non si è potuta svolgere, nel 2019 era l’edizione “zero”, ma quest’anno sarà la prima mezza maratona. L’invito è quella di far diventare quest’anno una festa dello sport. C’è questa forte volontà da parte nostra, un evento vissuto per la città di Varese. Due anni fa è stata complicata, anche per le condizioni meteo, quest’anno speriamo che sia una grande giornata. Il cuore pulsante diventa lo stadio “Ossola” che è la casa, insieme al palazzetto, dello sport varesino, essendo un simbolo storico. È ovvio che la manifestazione si svolga in una data particolare, a una settimana dalla prima tornata elettorale. Il percorso si snoda su 10 chilometri da percorrere due volte e vuole essere anche interessante sotto l’aspetto turistico».

Davide Galimberti, sindaco di Varese, ha presentato la l’edizione 2021: «Un bellissimo evento sportivo. Passare da zero a tre in un colpo solo è un aspetto che segna quello che abbiamo vissuto in questi anni. La ripresa progressiva dell’attività sportiva è un segnale importante. Il Comune sta sostenendo in maniera forte lo sport attraverso contributi ma da sempre è a fianco di eventi importanti come questi perché crediamo che Varese è la città dello sport. Stiamo intervenendo anche sulle strutture sportive e vedere vivere lo stadio sarà un segnale anche per il futuro. È bello avere una città che riparte attraverso il massimo coinvolgimento delle realtà sportive».

Ad ospitare la conferenza stampa è stata la Banca Bcc, rappresentata da Roberto Gentilomo: «Grazie a tutti, sono contento ed emozionato di rappresentare la banca. Noi all’anno zero ci eravamo, ci abbiamo creduto da subito e anche per noi il periodo che è seguito è stato complesso. Essere qui è emozionante, Varese per noi è nel cuore del nostro territorio, oltre l’Altomilanese, e poi i valori dello sport sono ovviamente anche i nostri. Apprezziamo anche la manifestazione per le famiglie, che si sposa con le nostre idee. Speriamo che il tempo ci assista».

«Il villaggio sportivo del sabato – ha proseguito il presidente della Sport+ Stefano Colombo – lo abbiamo visto come un “villaggio olimpico”, per questo abbiamo iniziato a sentire le associazioni sportive del territorio e in molte ci hanno già confermato la presenza. Ci sarà anche la parte solidale con le Fondazione Renato Piatti e il Ponte del Sorriso. Il coinvolgimento delle scuole non sarà diretto, ma le Pulciniadi, appuntamento che era stato riservato al venerdì, ci saranno in maniera alternativa: le scuole materne riceveranno il pettorale e faranno le competizioni internamente».

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può visitare il sito: LEGGI QUI