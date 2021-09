La vendemmia in Collegiata ha dato buoni frutti: raccolti quasi 500 chili di uva

Si è conclusa con un buon raccolto la vendemmia 2021 nel vigneto della Collegiata di Castiglione Olona, che ha donato ben 470 kg di uva.

Galleria fotografica Castiglione Olona - Vendemmia 2021 nella vigna della Collegiata 4 di 8

Come nei tempi antichi, quando la natura scandiva i ritmi di vita degli uomini e delle comunità, così sui ronchi della Collegiata è tornato questo rituale millenario. Con guanti, forbici e secchio (e tutte le normative anti covid), i grappoli sono stati raccolti rigorosamente a mano in un clima di festa e avviati verso il processo di vinificazione che porterà a produrre circa 300 bottiglie di merlot.

Di queste cento vengono tradizionalmente donate al museo della Collegiata per sostenere iniziative benefiche: quest’anno si è deciso di sostenere l’Accademia di musica e Arte “Tito Nicora” attiva sul territorio cittadino.

Le altre vengono messe all’incanto. Domenica 5 settembre 100 bottiglie dell’annata 2019 hanno fruttato 1350 euro.

«Abbiamo accolto con grande emozione la volontà della famiglia Nutricati di donare il ricavato della beneficenza del vino di quest’anno alla nostra Accademia di Musica – dice il M° Luca Volontè – Da pochi giorni anche la nostra scuola ha finalmente riaperto le sue porte ed inaugurato un nuovo anno accademico: sono ricominciate le lezioni, le prove d’insieme, i concerti e tutti corsi. Dopo alcuni mesi non certo semplici, ora è fortissimo il desiderio di ritrovarsi a condividere la gioia della Musica, e questa generosa offerta ci permetterà di proseguire la nostra attività didattica ponendo una particolare attenzione alle necessità degli allievi».

«Con la somma raccolta bei prossimi giorni verranno acquistati i nuovi strumenti musicali che l’Accademia garantisce in comodato d’uso gratuito per gli studenti che ne avranno bisogno, con l’obiettivo di supportarli al meglio nel loro percorso di studi – aggiunge Luca Volonté – L’educazione musicale è un tassello preziosissimo nel processo di crescita e di formazione di ogni individuo: è dunque doveroso ringraziare nuovamente la famiglia Nutricati ed il Museo della Collegiata per aver deciso di sostenere il progetto culturale della nostra Accademia e tutti coloro che con la propria donazione hanno offerto a tanti giovani una concreta possibilità di avvicinarsi al mondo della musica».