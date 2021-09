La vetreria di Gavirate con una missione: “Trasformare il vetro in emozioni”

Il vetro «elegante, forte e che dura per sempre. Noi cerchiamo di comunicarlo a tutti». È questa la filosofia di Torsellini Vetro, una storica azienda di Gavirate che da 60 anni produce soluzioni in vetro per l’architettura.

«Il vetro è uno dei materiali privilegiati dei progettisti moderni che amano la continuità tra ambienti esterni e quelli interni –spiega Mara Torsellini, coproprietaria di Torsellini Vetro- e in questo senso il vetro può aiutare davvero le persone a stare bene».

Una filosofia che questa azienda ha trasformato in una missione. «Noi abbiamo un motto: quando il pensiero è limpido, chiaro e trasparente diventa vetro, Think Transparent». Un questo pensiero trasparente che viene comunicato anche attraverso eventi pubblici come la Glass Emotion Hall, il Glass Emotion Bridge o il Glass Emotion Park che hanno animato il centro di Varese negli anni scorsi, stupendo e intrigando migliaia di persone. «Sono tutte attività attraverso le quali facciamo conoscere la nostra realtà ma soprattutto con le quali vogliamo portare le persone ad avere fiducia in questo materiale elegante, forte e che dura per sempre».

Ed è proprio questa spinta ad uscire dalle fabbriche per comunicare la bellezza del proprio lavoro la nuova storia del viaggio di Camera di Commercio di Varese in collaborazione con VareseNews che punta a raccontare alcune progettualità significative realizzate nel corso di questi complicati mesi, da aziende che hanno partecipato ai bandi dell’ente, usufruendo dei contributi.

