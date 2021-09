L’angerese Zaninelli fa il bis: è commissario di Forza Italia a Vergiate

Fabrizio Zaninelli, manager del turismo e dello spettacolo oltre che esperto di politiche giovanili, organizzatore di eventi a livello internazionale e abile nelle relazioni pubbliche ed istituzionali, impegnato pure nel sociale come presidente di Cortomaggiore nonché delegato agli enti per la pubblica immagine del Rotary Laveno-Luino Alto Verbano, fa il bis: oltre alla nomina come commissario azzurro ad Angera, diventa commissario anche a Vergiate a supporto della lista “Insieme per Vergiate” del candidato sindaco Marta Birigozzi.

«Ringrazio i vertici provinciali di Forza Italia in particolare modo il senatore Giacomo Caliendo il suo vice Giuseppe Taldone e il responsabile enti locali Piero Galparoli e la responsabile della segreteria Rosa Tagliani per la seconda prestigiosa nomina – sottolinea Zaninelli- mi darò da fare con entusiasmo e spirito di servizio nell’interesse della città di Vergiate mettendo a disposizione del candidato sindaco Birigozzi le mie competenze tecniche nel comparto turistico, dello spettacolo, della cultura e di marketing territoriale ovvero tutti elementi essenziali per lo sviluppo di un territorio limitrofo a Malpensa e non lontano neppure dai laghi e da Milano»