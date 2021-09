L’anteprima nazionale di “Un figlio” inaugura il cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 23 settembre alle ore 21, al Cinema delle Arti di Gallarate inizia il Cineforum con un ciclo di cinque film che verranno introdotti e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Il film di apertura Un Figlio di Mehdi Barsaoui, con Sami Bouajila e Najla ben Abdallahè in Anteprima Nazionale. Presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia, ha ottenuto il premio come Migliore Attore a Sami Bouajila. Inoltre ha vinto ai César 2021 e ai Lumiere Awards 2021. Nelle sale uscirà il 21 ottobre mentre alle Arti lo si potrà vedere giovedì.

Il film è distribuito dagli SdC Days 2021, le giornate delle Sale delle Comunità e rappresenta un segnale importante alle porte della ripartenza che riporta al centro la sala come luogo di incontro.

Il film è ambientato in Tunisia, estate 2011. La vacanza nel sud del paese volge in tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio di dieci anni, Aziz, che viene colpito per errore durante un agguato. Il bambino ha bisogno di un trapianto e ciò porterà alla luce un segreto tenuto a lungo nascosto. Aziz e la relazione tra Fares e Meriemm riusciranno a sopravvivere?

L’opera prima di Mahdi M. Barsaoui, mostra le contraddizioni della Tunisia moderna, mossa da patriarcato e burocrazia. Ne emerge un racconto universale dove la coppia prima e la famiglia poi sono al centro delle illogicità di un sistema che mette la morale religiosa prima delle necessità umane.

Il cineforum è aperto a tutti e per chi volesse sono in vendita alla cassa le tessere al costo di € 25.00 mentre il biglietto normale è di € 7.00.