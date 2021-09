L’appello dell’Anpi agli elettori di Busto Arsizio: “Votate candidati che ripudiano il fascismo”

La Sezione ANPI di Busto Arsizio “Giovanni Castiglioni” e il Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio, aderente alla FIVL, condividono il comunicato del Forum nazionale delle Associazioni antifasciste e della Resistenza del 9 settembre scorso, con riferimento alle elezioni comunali previste anche a Busto Arsizio il 3 ottobre prossimo.

Prima di tutto chiariscono «che ANPI e FIVL non partecipano alle elezioni né parteggiano per alcun partito in particolare ma caldeggiano certamente il sostegno a quei partiti che manifestamente dichiarano il loro convinto antifascismo»

Auspicano che gli elettori esercitino ampiamente il loro diritto di voto e ricordano «che le elezioni amministrative per i Comune e le Province non erano consentite durante il regime fascista e che l’attuale loro svolgimento è dovuto alla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e rivolgono un appello».

Agli elettori bustesi affinché «sostengano nella prossima consultazione elettorale comunale candidate e candidati decisi a difendere i valori di libertà, di democrazia, di antifascismo e di rispetto della dignità della persona contenuti nella Carta costituzionale e a respingere le logiche di chi si ispira a quella stessa ideologia fascista che è costata all’Italia e al mondo tante guerre, tanti lutti e tante tragedie nella prima metà del Novecento».