L’Arcivescovo Delpini a Varese per il Venerabile Sonzini e il Settenario dell’Addolorata

Le celebrazioni per il Settenario dell’Addolorata dall’8 al 15 settembre saranno l’occasione per ricordare gli anniversari significativi di ordinazione di sacerdoti originari della Basilica, del decanato di Varese o che qui hanno svolto il proprio ministero.

«Lo scorso anno ci siamo affidati e abbiamo affidato la Città alla Madonna Addolorata in un’epoca tanto travagliata – dice il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti –. Quest’anno non manchiamo di chiedere la sua benedizione, ma allarghiamo la preghiera per una figura illustre che tanto ha dato ai fedeli varesini e alla Chiesa tutta. Monsignor Sonzini è stato canonico nella nostra Basilica e si è distinto per intuizioni felici nel corso del suo ministero. A lui si deve la fondazione del primo periodico diocesano e una speciale attenzione circa la posizione della donna nella chiesa e nella società».

CARLO SONZINI

Dal 22 giugno 2018 le spoglie del Servo di Dio, monsignor Carlo Sonzini, sono conservate nella Basilica di San Vittore, l’altare di Santa Caterina di fronte a quello della Madonna Addolorata. Nato a Malnate il 24 giugno 1878 divenne sacerdote nel 1901. Per molti anni è stato Canonico in Basilica e ha fondato la Congregazione diocesana delle Ancelle di San Giuseppe. Una figura che si è espressa a pieno in diversi ambiti: educatore, giornalista e fondatore e direttore del settimanale Luce, guida spirituale e confessore per la comunità dei credenti varesini, e promotore dell’organizzazione sindacale dei lavoratori della terra.

Con uno spirito profondamente ispirato alla promozione umana e cristiana della donna creò un centro di accoglienza, di educazione e di collocamento delle giovani e fondò le Ancelle di san Giuseppe che divennero Congregazione diocesana.

LA VENERABILITÀ

È il Papa a dichiarare la venerabilità di un candidato alla santità. Il primo passo di questo processo è stato il riconoscerlo come Servo di Dio. L’attribuzione di venerabilità è raggiunta grazie all’individuazione nel candidato delle virtù teologali e virtù cardinali, in modo eroico o quando viene riconosciuto il martirio in difesa della fede. Il cammino verso il prossimo passo, la beatificazione, richiede che si sia verificato un miracolo attribuibile all’intercessione del candidato stesso, salvo dispensa papale.

IL SETTENARIO DELL’ADDOLORATA

La devozione alla Madonna Addolorata, co-patrona della città, coinvolge i varesini da secoli.

Il culto è connesso ai numerosi i miracoli che, nei secoli, sono stati attribuiti alla statua dedicatale e posta nell’omonimo altare della basilica di San Vittore a Varese.

Le antiche manifestazioni di devozione pubblica nei confronti dell’Addolorata – la statua veniva portata in processione ed esposta alla venerazione -erano legate principalmente alla salute, alla vita dei campi e ai raccolti. La si invocava straordinariamente in caso di prolungata siccità o pioggia eccessiva. Quotidianamente i fedeli le rivolgono preghiere consegnandole sofferenze e amarezze e le spose le offrono un piccolo bouquet per affidarle il loro cammino familiare.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Ad aprire la settimana, mercoledì 8 settembre alle 18.30, sarà la funzione solenne d’Inizio Anno Pastorale della Comunità sant’Antonio Abate, celebrata dal Prevosto, monsignor Luigi Panighetti, nel 35° di ordinazione sacerdotale e concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale.

Venerdì 10 settembre don Luca Violoni ricorderà i 25 anni da sacerdote durante la messa delle 18.30.

Saranno tre gli appuntamenti di sabato 11 settembre. La celebrazione delle 10 prevede la presenza dell’UNITALSI e l’OFTAL in rappresentanza degli Anziani e gli Ammalati della Città. A presiedere la messa sarà don Elio Gentili e concelebrata don Piero Quattrini, entrambi sacerdoti dal 65 anni. Monsignor Luciano Frigerio ricorderà il proprio quarantesimo durante la funzione delle 18.

Chiuderanno la giornata i cori: san Vittore, Santa Maria del Monte e Josquin De Prez che, alle 20.30, daranno vita al concerto a 50 anni dalla morte del Maestro Paolo Conti.

Monsignor Ettore Malnati, Vicario Episcopale della Cultura della Diocesi di Trieste, celebrerà la messa delle 10 di domenica 12 settembre, nel 50° della Ordinazione Sacerdotale.

Alle 10 di lunedì 13, martedì 14 e 15 settembre celebreranno rispettivamente don Matteo Moda, al quinto anniversario di ordinazione, Sua Ecc.za monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale Zona II, alla presenza di tutti i Sacerdoti del Decanato di Varese e don Gian Paolo Ermoli, nel 55° di ordinazione.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.santantonioabate.it.