L’Arcobaleno di Nichi in festa per costruire insieme Il Faro di Varese

Coloratissimo di eventi e sorrisi, al Parco Lagozza di Arcisate torna L’Arcobaleno di Nichi con due giorni di festa per tutta la famiglia, all’insegna del divertimento, del buon cibo e della solidarietà. Sabato 11 e domenica 12 settembre l’ampia area verde ospiterà concerti, spettacoli di magia, burattini e comicità e tanti giochi e attività per bambini per ricordare con gioia Nicholas Bertolla e contribuire a realizzare in suo nome un progetto ambizioso: la Residenza Arcobaleno in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day center per l’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

«Nichi ci ha lasciato a 9 anni per una leucemia che ha combattuto senza mai perdere la voglia e la forza di sorridere. Una cosa che è mancata alla nostra famiglia durante la malattia è stata la possibilità di affrontare il percorso di cura tutti insieme. Avere degli alloggi vicini all’ospedale permetterà alle famiglie di rimanere unite, e quindi più forti e con maggiori possibilità di guarigione durante la malattia», spiegano i genitori di Nicholas. Da qui l’idea dell’Arcobaleno di Nichi, una festa per tutte le famiglie in cui raccogliere fondi destinati a Il Faro, il progetto con cui Fondazione Giacomo Ascoli intende ristrutturare l’immobile di Largo Flaiano per trasformarlo in un approdo sicuro, capace di illuminare la via e offrire riparo anche nelle tempeste più buie della malattia. Una casa in cui trovano spazio anche gli appartamenti della “Residenza Arcobaleno” destinati alle famiglie dei pazienti ricoverati in ospedale.

Sarà Max Laudadio a presentare la festa sabato 11 settembre alle ore 18 con l’aperitivo offerto da Balthazar, seguito dallo spettacolo di magia di Ale Bellotto e dalla musica live di Decanter – Cover Band.

Domenica 12 settembre l’Arcobaleno di Nichi riaccende il Parco Lagozza sin dalle 10 del mattino con otto ore di giochi, attività e intrattenimento a base di laboratori, magia, giochi, burattini, baby dance con Cuorieroi e sfide tra adulti e piccini fino all’aperitivo, seguito dalla risottata di Sergio Barzetti e il team di Chicco Duro tutto da gustare, anche con gli occhi.

E dopo l’estrazione della lotteria, lo show comico di Scintilla (al secolo Gianluca Fubelli) di Colorado, seguito dal concerto dei Free Unplugged. Sempre attivi nella due giorni il Vincenzi’s finest BBQ e la possibilità di asporto.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, previa presentazione di Green Pass per i soggetti ammessi alla vaccinazione, come da regole ministeriali. Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb @L’Arcobaleno di Nichi.