Come l’arte può contribuire alla città del futuro?

Il pensiero sullo sviluppo delle città è sempre stato prerogativa di architetti, paesaggisti, botanici, ingegneri. Eppure, negli ultimi decenni, gli artisti contemporanei hanno varcato le soglie di musei, gallerie e teatri per entrare maggiormente in contatto con gli spazi della vita quotidiana delle persone. Il loro lavoro rigenera spazi, coinvolge comunità, accompagna nella rielaborazione dei conflitti, educa alla bellezza e assume un ruolo sempre più centrale nei processi di trasformazione delle città, dal punto di vista materiale ma anche simbolico e identitario. E allora, come l’arte può contribuire alla costruzione della città del futuro?

Se ne parla domenica 19 settembre alle 18.30 con Pietro Pirelli, artista; Giorgio Vicentini, artista; Livia Paola di Chiara, artista; Cristina Vannini, membro del Consiglio internazionale di Europa Nostra e Presidente della giuria di European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards e Anna Moro, Docente Politecnico di Milano-Sezione DAStU. Modera: Erika La Rosa, giornalista

L’ARTE CHE CREA IL PAESAGGIO

Confronto di approfondimento sull’incontro tra arte e paesaggio

parco di Villa Mirabello (piazza Motta n. 4), in caso di maltempo Salone Estense (via Sacco n. 5)

ore 18.30