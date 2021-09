L’assessore Foroni in visita al Centro di Protezione civile alle Fontanelle ringrazia i volontari: “Siete preziosi”

L’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni ha fatto visita nel pomeriggio di oggi al Centro provinciale dell’emergenza alle Fontanelle di Vedano Olona e Malnate, per confermare lo stanziamento di 2 milioni e 560mila euro destinato dalla Regione alla provincia di Varese, e per incontrare un gruppo di volontari della Protezione civile.

All’incontro erano presenti la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino, il consigliere provinciale con delega alla Protezione civile Alberto Barcaro e il candidato sindaco per Varese Matteo Bianchi.

Significativa la presenza all’incontro del comandante provinciale dei Vigili del fuoco Antonio Albanese, con cui si sta valutando la possibilità di concentrare alle Fontanelle i mezzi e le attrezzature della colonna mobile e forse anche la caserma di Varese, confermando ciò che ha detto l’assessore Foroni che punta a far diventare la struttura delle Fontanelle un vero hub per le emergenze.

Foroni ha anche ringraziato i volontari della Protezione civile: «Vi voglio ringraziare per quanto fatto nel periodo dell’emergenza Covid ma anche per tutte le emergenze che ci sono state quest’anno, non solo per il grandissimo lavoro, ma anche per l’umanità e la passione con cui è stato svolto sempre tenendo conto che sono ore e ore di lavoro donate alla comunità. Ma ricordiamoci che i volontari non debbono essere visti come forza lavoro gratuita, la missione della Protezione civile è un’altra ed è un valore aggiunto di professionalità, preparazione ed esperienza».

L’assessore ha anticipato che si stanno preparando dei momenti per ringraziare tutti i 15mila volontari lombardi della Protezione civile, con un momento a Palazzo Lombardia e iniziative nei vari territori provinciali. Inoltre ciascuno di loro riceverà una spilla, un dono simbolico per ricordare il grande sforzo fatto nel periodo più difficile.