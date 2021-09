L’associazione Giuristi per la vita a Varese sostiene Monti e Bianchi

Sostenitori e militanti dei “Giuristi per la vita” si sono ritrovati in corso Matteotti a Varese per sponsorizzare l’associazione e l’evento in programma venerdì 17 settembre alle 21 al teatro Santuccio, sul tema “Ddl Zan, a che punto siamo?”.

Alla serata interverrà come relatore il presidente nazionale avvocato Gianfranco Amato, il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo e il candidato della Lega al consiglio comunale di Varese Emanuele Monti sostenuto dai militanti dell’associazione.

«La scelta di sostenere Emanuele Monti al consiglio comunale di Varese e di conseguenza il candidato sindaco Matteo Bianchi nasce non solo dall’amicizia che mi lega ad entrambi da anni ma anche dalla completa condivisione di idee e ideali – spiega Amato – La centralità della famiglia, la libertà di educazione, la sussidiarietà, la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, il no ad ogni forma di ideologia gender nelle scuole, all’aborto, all’eutanasia, alla barbara pratica dell’utero in affitto, e il no convinto ad una legge liberticida come il ddl Zan così come proposto in Parlamento e che sarà al centro della serata del prossimo 17 settembre al teatro Santuccio. Su tutti questi temi Emanuele Monti ha dimostrato, in questi anni, di essere una presenza affidabile, autorevole e attiva nel Consiglio regionale della Lombardia».

Gianfranco Amato, tra i protagonisti degli ultimi due Family day a Roma, è cofondatore del Comitato difendiamo i nostri figli e del Popolo della famiglia.