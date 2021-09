Lavorare in comune: un tavolo tematico di Officina di cura urbana

Cosa può fare l’ente locale per migliorare la condizione lavorativa di chi vive in città? Quali iniziative può mettere in campo a tale scopo?

Queste e altre riflessioni al tavolo tematico “Il lavoro in Comune. Esperienze e proposte per difendere i diritti dei lavoratorƏ in ambito municipale” proposto dalla lista civica Officina di cura urbana, che a Gallarate sostiene Margherita Silvestrini sindaca: l’appuntamento è per martedì 7 settembre, alle ore 18.30, in diretta sulla pagina Facebook della lista.

L’intervento, coordinato dal capolista Luigi ambrosi, vedrà la partecipazione di Mirko Altimare (docente universitario di Diritto del lavoro), Cristina Tajani (assessora al Lavoro del comuna di Milano), Stefano Filetti (segretario della Cgil di Varese) e, infine, l’aspirante sindaca.

«Lavoratori comunali, delle partecipate, in appalto, esternalizzati; servizi pubblici e sociali; promozione di nuove imprese; contrasto del lavoro nero e precario: sono questi alcuni degli aspetti che tratteremo con amministratori, giuristi e sindacalisti. Ovviamente, guardando agli effetti sul nostro territorio dello scenario nazionale, particolarmente gravoso a causa della pandemia e dello sblocco dei licenziamenti». Altimare fornirà il quadro giuridico in cui collocare l’esperienza amministrativa decennale di Cristina Tajani, assessora al Lavoro in una metropoli come Milano e quella sindacale della segretaria della Cgil di Varese, Stefania Filetti.