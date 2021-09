Lavori finiti, venerdì mattina riapre la provinciale a Cavaria

Venerdì 24 settembre. Ore 7. È questo il momento in cui a Cavaria la circolazione stradale tornerà (quasi) alla normalità.

Per quel momento è infatti prevista la riapertura della strada interrotta da domenica scorsa, dopo la tempesta che ha colpito il Varesotto e che ha causato una “esplosione” della condotta fognaria che attraversa il paese.

La riapertura non sarà però valida per i mezzi pesanti. Per quelli con una massa superiore a 35 quintali rimarrà in vigore il divieto fino al 4 ottobre.

Il cedimento in due punti della sede stradale è stato causato dall’aumento della pressione nel collettore delle fogne, che ha fatto “esplodere” tombini e asfalto nel punto di rottura.