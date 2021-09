Lavori di manutenzione su due ponti, interruzioni anche sulla Milano-Treviglio

Nei fine settimana 25/26 settembre e 2/3 ottobre le linee Milano-Treviglio-Brescia-Verona Porta Nuova, Lecco-Verona Porta Nuova e Bergamo-Brescia saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, relativi alla manutenzione straordinaria programmata su due ponti, la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra le stazioni di Romano di Lombardia e Rovato.

QUESTE LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Nei giorni 25 e 26 settembre, 2 e 3 ottobre 2021 i treni regionali subiscono variazioni.

I treni RE della relazione Milano-Brescia-Verona P.N. seguono il percorso via Treviglio Ovest-Bergamo-Rovato con maggiore tempo di viaggio di 60 minuti, modificano la numerazione e gli orari. Fermano a Treviglio Ovest e Bergamo e non fermano a Treviglio, Romano, Chiari. Tra Treviglio Ovest e Rovato è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi con fermate a Romano e Chiari in coincidenza con i treni.

I treni regionali della relazione Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia sono cancellati tra Romano e Brescia e sostituiti con bus.

Alcuni treni regionali della relazione Bergamo-Brescia sono cancellati. I treni regionali della relazione Lecco-Verona P.N. sono cancellati. Tra Bergamo e Lecco è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi.

L’orario dei bus sostitutivi può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, nella sezione avvisi del sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.