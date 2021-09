“I lavori in via Del Ponte sono un disagio per lavoratori e pazienti”

I lavori per la riqualificazione di via del Ponte in vista della sua pedonalizzazione entrano nel vivo e scatenano polemiche.

Il passaggio nella parte finale della via, dall’uscita pedonale del nuovo parcheggio verso Piazza Biroldi, è infatti da giorni interdetto anche ai pedoni: una situazione che aveva già provocato le proteste del consigliere comunale – e candidato – Simone Longhini, e che ora vede l’intervento di un’altra candidata, che all’ospedale del Ponte ci lavora: «Sono una dipendente dell’Ospedale del Ponte e ho anche fatto una battaglia per avere un parcheggio vicino a prezzi calmierati. Domanda per cui stiamo ancora aspettando risposta. Ma adesso si sono aggiunti questi lavori, che sono un vero disagio oltre che per noi anche per i cittadini e i pazienti – spiega Margaret Reyes, che è nel consiglio di quartiere 7 (Belforte-Mentasti) dove abita ed è ora candidata al consiglio comunale per la Lega– Non c’è possibilità di passaggio, nemmeno per i pedoni, e non c’è nessuna indicazione, solo un ostacolo: davanti a quello non resta che fare il giro dall’altra entrata. Per noi è un disagio, ma non solo per noi, anche e soprattutto per i pazienti, che tra l’altro non sanno nemmeno a cosa servono i lavori, non c’è alcun tipo di informazione su cosa stia succedendo».

Un disagio che, secondo Margaret, non fa che peggiorare una situazione già delicata: «Questa è una zona difficile: io per esempio abito qua vicino ma vengo in macchina da quando mi hanno aggredita, ben due volte, nel tragitto a piedi. E per trovare un parcheggio accettabile, soprattutto di notte, faccio lunghi giri»