Le Arti di Gallarate ripartono alla grande, con cineforum e film-evento del martedì

Giovedì 23 settembre alle ore 21, al Cinema delle Arti inizierà il Cineforum con un ciclo di cinque film accolti molto favorevolmente dalla critica e che hanno vinto diversi premi e riconoscimenti. I film verranno introdotti e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Il film di apertura Un Figlio di Mehdi Barsaoui è in Anteprima Nazionale. Presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia, ha ottenuto il premio come Migliore Attore a Sami Bouajila. Nelle Sale uscirà il 21 ottobre mentre alle Arti lo si potrà vedere giovedì. Il film è distribuito dagli SdC Days 2021, le giornate delle Sale delle Comunità, da quest’anno in tour nei cinema ACEC in tutta Italia.

Oltre all’introduzione del giornalista Gabriele Lingiardi, la proiezione sarà preceduta da una intervista virtuale al regista del film, realizzata solo per le sale ACEC dalla scrittrice Arianna Prevedello. “Un figlio” racconta una storia famigliare con un taglio da thriller, ispirato ai lavori del maestro Asghar Farhādi. Siamo in Tunisia nel 2011, la vacanza nel sud del paese volge in tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio di dieci anni, Aziz, che viene colpito per errore durante un agguato. Il bambino ha bisogno di un trapianto, e ciò porterà alla luce un segreto tenuto a lungo nascosto.

Gli SdC Days sono le giornate delle Sale della Comunità. Tre giorni di incontri, dal 23 al 25 settembre, in presenza e virtuali, per tutti gli esercenti e il pubblico. L’apertura dei lavori con l’anteprima di “Un figlio” rappresenta un segnale importante alle porte della ripartenza che riporta al centro la sala come luogo di incontro.

Novità di quest’anno è il Cineforum pomeridiano alle ore 15 il venerdì successivo, per venire incontro a persone anziane o a chi trova difficoltoso uscire la sera. I film, accompagnati da una scheda, saranno introdotti dalla prof.ssa Cristina Boracchi. Per questo ciclo di Cineforum verranno proiettati solo gli ultimi tre film perché il primo film è in anteprima e si può fare solo la sera alle 21 in concomitanza con le altre Sale e il secondo è già in programma il sabato e la domenica.

Continua l’iniziativa di alcuni martedì sera dedicati ai Film Evento per ora programmati nei mesi di ottobre e novembre.

Ecco i programmi:

IL CALENDARIO DEL CINEFORUM DELLE ARTI

23/09 UN FIGLIO (Anteprima Nazionale SdC DAY) di Mehdi Barsaoui con Sami Bouajila e Najla Ben Abdallah.

30/09 TRE PIANI di Nanni Moretti con Margherita Buy, Nanni Moretti, Cannes 2021

Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio.

07/10 TESNOTA di Kantemir Balagov con Adèle Haenel e Noèmie Merlant. Cannes 2017

14/10 MARX PUO’ ASPETTARE straordinario documentario di Marco Bellocchio. Cannes 2021

21/10 FALLING di Viggo Mortensen con Viggo Mortensen e Hannah Gross.

Biglietti: intero € 7 – ridotto € 5 – tessera € 25.

FILM EVENTO “LA MUSICA E LA GRANDE ARTE” ALLE ARTI DI GALLARATE

05/10 EZIO BOSSO. Le cose che restano

12/10 VENEZIA. Infinita avanguardia

26/10 DeAndrè#DeAndrè. Storia di un impiegato

09/11 MAPOLEONE. Nel nome dell’arte

30/11 POMPEI. Eros e Mito