Le foto della gente di montagna tra le vie di Castellanza grazie al Cai

Il Club Alpino Italiano della Sezione di Castellanza presenta una Mostra Fotografica di grandi dimensioni nei giorni da giovedì 23 a settembre a domenica 26 settembre che trova una particolare locazione attorno alla fontana a fronte l’ingresso del cortile d’onore del Palazzo Comunale.

E’ stata installata in Piazza San Bernardo in occasione della Patronale e della festa delle Associazioni Sportive.

Si è voluto per la ri-partenza dopo i fermi dovuti alla pandemia proporre un “essere presenti” come Associazione della Città promuovendo un particolare aspetto della presenza nelle terre alte dell’uomo con le proprie specifiche attività lavorative e di presenza sul territorio montano che ha sofferto dello spopolamento e di conseguenza dell’abbandono degli alpeggi memoria appunto di una Civiltà dell’Alpeggio.

La mostra fotografica “Mut – Civiltà dell’alpeggio” è del fotografo di Orobie Marco Mazzoleni.

I paesaggi, i volti, i gesti della vita in 40 pannelli “en plein air” che raccontano una pratica storica delle Orobie bergamasche e gettano un ponte con la realtà economica e sociale di oggi.

La mostra è l’occasione per far conoscere il mondo dell’alpeggio, prezioso patrimonio di biodiversità, natura e ambiente da cui discende una parte importante della tradizione casearia che fa grande Bergamo e non solo.

Ancora: si è voluto presentare come fosse il filo conduttore il Sentiero Italia CAI che si sviluppa sulla nostra penisola per oltre 7000 km e che spesso incontra i paesaggi i volti le attività ben espresse nelle fotografie di Mazzoleni.