Le pagelle del Varese: Mamah e Minaj frecce biancorosso. Buon esordio per Priori

Il Varese vince 3-2 contro il Fossano al termine di una gara iniziata bene ma poi complicata. I due attaccanti biancorossi Mamah e Minaj sono i migliori e permettono alla squadra di andare forte nel primo tempo, nella ripresa però serve il carattere dei più esperti e anche il giovane portiere Priori, all’esordio, si fa trovare pronto.

LE PAGELLE

PRIORI 6,5: Classe 2003, esordio assoluto tra i “grandi”, gli si concede un paio di incertezze ma si riscatta con due belle parate e nel finale non gli tremano le gambe

MAPELLI 6: Qualche indecisione ma tutto sommato la sua prova non è da buttare. Restano ancora da oliare alcuni meccanismi in difesa

MONTICONE 6,5: Primo gol stagionale e 1-0 che apre le danze. Si fa sentire con tanta voce e qualche urlaccio per tenere alta l’attenzione nel finale

PARPINEL 6: Come per Mapelli, dietro le cose sembrano ancora in fase di rodaggio. La sua prestazione è comunque convincente

PREMOLI 6: Da esterno destro parte bene e attacca anche con voglia. Poi perde le misure e non si sgancia più

CANTATORE 6,5: Dentro da primo minuto anche se non al meglio, si danna l’anima rincorrendo chiunque in mediana ed esce con i crampi

Piraccini 6: Primo assaggio della sua nuova avventura in biancorosso. Entra nel momento di sofferenza e si mette in trincea

D’ORAZIO 6,5: Vorrebbe spaccare il mondo, a volte con troppa irruenza. Potrebbe gestire meglio le energie ma è presente e attento fino alla fine

FOSCHIANI 6,5: Tanta costanza, in spinta e in copertura. Oggi anche un bel gol

PASTORE 6,5: Tanta corsa, magari non sempre è lucido nelle scelte ma non si tira indietro

L. Baggio s.v.

MAMAH 7,5: Segna un bel gol e ne sbaglia un altro paio. È il più in forma della squadra e si vede, l’uomo copertina di oggi

Ebagua 6: Nel finale cerca di mettere in campo esperienza per tenere su il pallone, non sempre ci riesce

MINAJ 7: Quando accelera non lo ferma nessuno, neanche oggi sulla pioggia. Ogni settimana sembra prendere maggiore conoscenza delle proprie capacità

Aiolfi 6: Potrebbe gestire meglio un paio di palloni nel finale – tanto è vero che si becca la strigliata di Ebagua – ma sbaglia per voglia e non per egoismo