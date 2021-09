Le pagelle della Pro Patria: nessuno sul banco degli imputati. Caprile incolpevole, Pierozzi in gol

A differenza di Trento e Salò, sconfitta con voti alti per i tigrotti, questa sera contro la capolista Padova. I tigrotti hanno retto e giocato bene per 60 minuti, poi la reazione del Padova tra fortuna (nei gol), tecnica, ed esperienza mista a malizia, soprattutto nel finale. Contro una squadra tecnicamente più forte l’impressione è che comunque la strada tracciata da Prina sia quella giusta.

Caprile 6: Prende due gol in otto minuti. Entrambi su calcio piazzato ma entrambe le volte incolpevole, sul primo Valentini sporca il colpo di testa di Ceravolo. Forse non proprio azzeccatissima l’uscita sul secondo gol, ma la palla è proprio carambolata sulla testa di Monaco dopo che era stata spazzata dalla difesa. Nel finale troppi lanci lunghi sbagliati.

Colombo 6,5: Con Molinari e Lombardoni out, il capitano viene spostato da esterno a destra di un difesa a tre. Protagonista di qualche bella chiusura, frutto anche dell’esperienza. Gioca un tempo e mezzo da ammonito.

Ghioldi 82’ SV

Saporetti 6,5: Il migliore del trio dietro. Peccato per la sconfitta perché il reparto dietro con lui al centro ha retto bene gli attacchi di un Padova mai davvero pericoloso se non per i gol.

Boffelli 6: Ammonito al 9’, ha il non semplice compito di respingere un Ceravolo in grande forma con il peso del giallo per praticamente 90 minuti, se si considera il recupero.

Pierozzi 7: Gol meritato, visto le ultime buone uscite. Bravo a spingere in rete la spizzata di Parker. Sulla sua fascia attacca un po’ di meno rispetto a Pizzul, ma quando lo fa è pericoloso ed arriva più volte sul fondo.

Nicco 6,5: Più in ombra rispetto alle ultime uscite dove figurava sempre tra i migliori, ma non per questo una partita negativa la sua. Esce un po’ scarico.

82’ Fietta 6: Come domenica scorsa a Piacenza entra e dà il suo apporto. Non importa in che ruolo, non importa quanti i minuti a disposizione.

Bertoni 6,5: Corre tanto, recupera palloni ed è sempre dentro la partita. Nel finale paga un po’ strano lo ritmo di gara, quando molti giocatori del Padova rubano secondi colpiti dai crampi.

Galli 6: Non una brutta partita nel complesso, condita come sempre da corsa e buone idee, soprattutto con Pizzul, ma non sempre concretizzate. Nel secondo tempo anticipa la chiusura della manovra d’attacco con due tiri troppo facili per Donnarumma.

68’ Ferri 6: entra per dare una scossa dopo il 2 a 1. Ma la partita è già compromessa, il Padova si chiude e ruba molti secondi tra crampi, falli subiti ed esperienza.

Pizzul 7-: Nel primo tempo la Pro Patria fa la gara sulla sinistra grazie all’intesa con Nicco e Galli. Belle triangolazioni, buone le chiusure. Il migliore insieme al gemello Pierozzi sulla fascia opposta.

Stanzani 6,5: Davvero sfortunato per la traversa. Per il primo tempo giocato avrebbe meritato il gol.

66’: Piu 6: Come Ferri entra quando la partita ha già preso i binari sbagliati. Prina prova a riaprirla con i suoi guizzi, come quelli visti domenica scorsa, ma stasera non è partita.

Parker 6: Parte bene, da boa subisce tanti falli tra metà campo e trequarti. Bravo anche a indirizzare di testa la palla per Pierozzi in occasione del gol. Peccato però aver avuto a disposizione pochi palloni e quindi poco pericoloso come “ariete”.