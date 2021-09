Le scuole di Baveno avranno le nuove caldaie

Grazie a una domanda presentata dall’Amministrazione Comunale di Baveno, dal Ministero dell’Interno è arrivata la conferma di un importante finanziamento a favore delle scuole bavenesi.

Si tratta di 99 mila euro che saranno destinati per interventi di sostituzione delle caldaie in tre strutture cittadine: all’asilo nido comunale “G. Buscaglia”, presso la scuola materna di Feriolo e alla ex scuola elementare di via Monte Grappa (sede attuale di alcune classi del Maggia e dell’archivio comunale).

«Grazie a questi fondi – segnala il sindaco Alessandro Monti – riusciremo ad intervenire per migliorare l’efficientamento energetico delle scuole, mediante la sostituzione dei generatori di calore degli edifici di proprietà comunale. Questi futuri interventi si sommano a quello già realizzato ultimamente presso l’Istituto Comprensivo Fogazzaro di via Brera».