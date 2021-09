Legnano e Castellanzese fanno festa, pari Caronnese

Seconda di campionato per la Serie D. Nel Girone A la Caronnese pareggia 1-1, così come accaduto all’esordio, in casa dell’Rg Ticino. Girone B invece festeggiano la prima vittoria stagionale il Legnano, 3-0 contro la Folgore Caratese, e la Castellanzese, 2-0 sulla Vis Nova.

CARONNESE – RG TICINO 1-1

Secondo pareggio 1-1 per la Caronnese in questo campionato 2021-2022. Dopo il pari all’esordio casalingo contro la Sanremese, i rossoblu ottengono un punto sul campo dell’Rg Ticino. A Romentino, pochi chilometri oltre il Ticino e il confine tra Lombardia e Piemonte, i padroni di casa trovano il vantaggio grazie al gol dell’ex Battistello, mentre a siglare il gol del pari per la Caronnese è Rocco.

RG TICINO-CARONNESE 1-1 Marcatori: 6’ Battistello (R), 39’ Rocco (C). RG TICINO (4-3-1-2): Oliveto; Arcidiacono, Rosato, Sorrentino, Della Vedova (38’ st Torin); Roveda, Bugno, Bedetti (25’ st Zaffiro); Battistello; Colombo (13’ st Libertazzi), Napoli. In panchina: Bianco, De Angeli, Kambo, Baiardi, Rossi, Ogliari. Allenatore: Celestini. CARONNESE (4-3-3): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Raso (15’ st Vincenzi); Corno (44’ st Argento), Vitiello, Rocco (18’ st Esposito). In panchina: Angelina, Ballone, Lazzaroni, Diatta, Cattaneo, Galletti. Allenatore: Scalise. ARBITRO: Gangi di Enna. NOTE: Giornata coperta, terreno in discrete condizioni. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Putzolu, Bugno, Della Vedova, Roveda, Rosato, Libertazzi, Torin. Angoli 4-4. Recupero 3’, 5’.

CASTELLANZESE – VIS NOVA 2-0

Prima vittoria in campionato per la Castellanzese, che sfrutta al meglio la doppietta di Mario Chessa per prendersi i tre punti e riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio. Al “Provasi” i neroverdi hanno meritato la posta piena con una prestazione convincente. Protagonista di giornata SuperMario Chessa che dopo esser stato il cannoniere di tutta la Serie D nella passata stagione mette a segno un gol per tempo, riprendendo le buone abitudini.

CASTELLANZESE-VIS NOVA 2-0 (1-0) Marcatori: 42′ Chessa (C), 43′ st Chessa (C) Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Alushaj, Micheli, Chessa (45′ st Manfrè), Colombo, Ferrandino (21′ st Braidich), Gazzetta (38′ st Mazzola), Piran, Mandelli (17′ st Perego), Baldan (28′ st Nicastri). A disposizione: Asnaghi, Perego, Braidich, Mazzola, Tramutoli, Nicastri, Manfrè, Cattaneo, Signorella. Allenatore: Ardito. Legnano: Ferrara, Bartoli, Tranquillini (15′ st Meggiarin), Arrigoni, Dugnani, Frigerio, Ballabio (37′ st Redaelli), Proserpio, Fall, Cazzaniga (21′ st Orellana Cruz), Calmi (37′ st Valtulina). A disposizione: Foresti, Cioaza, Meggiarin, Molteni, Fossati, Redaelli, Orellana Cruz, Valtulina, Schingo. Allenatore: Caddeo. Arbitro: Mirri di Savona (Merlino di Asti – Frunza di Novi Ligure) Ammoniti: Ferrandino (C), Tranquillini (V), Chessa (C), Gazzetta (C),

LEGNANO – FOLGORE CARATESE 3-0

Prova di forza per il Legnano che, chiamato a rispondere dopo il pari dell’esordio, annichilisce con un rotondo 3-0 una formazione ambiziosa come la Folgore Caratese e lo fa giocando per più di un tempo in inferiorità numerica dopo l’espulsione del portiere Russo al 37’ della prima frazione. La squadra di mister Sgrò ha saputo gestire al meglio i ritmi, tenendo a bada le velleità dei brianzoli e mettendo a segno un colpo di grande valore.