L’epidemia rallenta nel Varesotto: in calo il tasso di positività

Nuova forte contrazione dei contagi in provincia. Nel report settimanale fornito da Ats Insubria, l’incidenza per 100.000 abitanti passa dai 38,21 di settimana scorsa all’attuale 35,63.

In termini numerici, i nuovi positivi negli ultimi sette giorni, sono stati 318 individuati a fronte di 23.946 tamponi eseguiti e il tasso di positività cala dal 3,6% al 2,9% ( attualmente il totale dei positivi in provincia è di 687).

La nostra provincia rimane comunque tra quella con il maggior tasso: la media lombarda è di 26,05.

La situazione è generalmente dunque, sotto controllo. Anche nei distretti i dati indicano dei tassi di incidenza ben al di sotto dei 50 casi, con la sola eccezione di quello di Arcisate che evidenzia una crescita anomala negli ultimi 7 giorni arrivando fino a 82 casi ogni 100.000 abitanti.

Torna a salire la quota dei minorenni positivi: nell’ultima settimana è l’incremento maggiore per fasce di età mentre si riduce quella degli over75.

Dall’analisi dei nuovi positivi in tutto il mese di settembre, si evidenzia che la quota di contagi tra i non vaccinati è di 3,5 ogni 1000 abitanti con 1286 casi e un’età media di 29 anni mentre tra i vaccinati, la media ogni mille abitanti è dello 0,71 e l’età media è di 52 anni, in tutto sono 808.