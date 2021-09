“Lettera alla città” incontra i candidati sindaco di Varese su educazione, lavoro, accoglienza

Educazione, lavoro, accoglienza: sono questi i tre argomenti che saranno al centro dell’incontro con i sette candidati sindaco organizzato da Lettera alla città, l’Associazione che dal 2017 ha iniziato a impegnarsi a promuovere un dialogo per generare spazi di “vita buona” in città, valorizzando le diverse esperienze presenti sul territorio.

I tre temi rappresentano per gli organizzatori tre sfide che non potrà ignorare chiunque sarà chiamato a guidare Varese nei prossimi cinque anni. L’emergenza del lavoro è aumentata con la pandemia, il tema educativo dentro e fuori la scuola con al centro il ruolo della famiglia è una vera e propria emergenza, i problemi collegati all’accoglienza devono essere analizzati nelle loro molte sfaccettature (disabili, migranti, emarginati…).

Nell’affrontare questi problemi già oggi sul territorio operano molte realtà che offrono risposte concrete.

Quale ruolo e quale rapporto vuole instaurare con loro l’Amministrazione comunale? Quale ruolo per la famiglia e come favorire la libertà educativa? Come alimentare nuove reti capaci di facilitare la ricerca del lavoro o creare nuove modalità per riattivare investimenti produttivi? Come promuovere l’accoglienza, l’integrazione e l’attenzione per i più deboli sul territorio: sono questi alcuni esempi di domande che saranno rivolte ai sette candidati sindaci.

«Non vuole essere un dibattito tra i candidati – precisano da Lettera alla Città – ma tra i candidati e la città. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di conoscere risposte ai problemi che tocchiamo tutti da vicino ogni giorno. Vogliamo aiutarci ed aiutare i varesini a capire meglio cosa credono, sperano, desiderano i candidati e come pensano di dare risposta alle questioni da noi poste».

L’incontro è in programma venerdì 24 settembre alle 18.30 e si potrà seguirlo in diretta on line sui canali You Tube di Radio Missione Francescana e del Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese e sarà coordinato dal giornalista Enrico Castelli.