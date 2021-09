L’europarlamentare Brando Benifei a Varese a sostegno di Galimberti

«Sono veramente contento di essere qui insieme ai tanti iscritti e amministratori del Partito Democratico che lavorano da anni per rendere Varese sempre più aperta all’Europa».

Ha esordito così Brando Benifei, capo delegazione dem al parlamento europeo che ha raggiunto Varese nel pomeriggio di ieri, sabato 18 settembre, per incontrare i candidati del Partito Democratico: «Oggi con il PNNR varato dalla commissione europea la sfida è quella di avere amministratori capaci e preparati per spendere le molte risorse che arriveranno nei prossimi anni e per questo motivo spero che Davide Galimberti venga rieletto poiché è l’unico tra i candidati in grado di mettere in campo un progetto serio e innovativo per continuare a far crescere Varese».

«Siamo onorati della presenza del nostro europarlamentare Brando Benifei – ha affermato Luca Carignola, segretario del Partito Democratico – che ha dimostrato di avere un collegamento stretto con le istituzioni locali e in particolare il comune. La Città ha bisogno dell’Europa e l’Europa ha bisogno di Varese».