Come l’evoluzione dell’azienda tecnologica NAGA può essere un esempio per altre startup tecnologiche

Le incipienti aziende tecnologiche che stanno crescendo nei mercati hanno trovato nella nuova modalità di pandemia post-coronavirus uno scenario perfetto per imporsi e consolidarsi. Per diversi anni, le fintech hanno guadagnato terreno e si sono affermate tra un gran numero di utenti internet, ma è stato con la crisi del 2020 dovuta al virus COVID 19 che hanno ampliato i loro orizzonti e raggiunto una visibilità globale.

Le chiusure sparse in lungo e in largo per il pianeta hanno permesso il consolidamento dell’ecommerce come canale di vendita per eccellenza, ma non è stato solo il canale di acquisto dei consumatori a cambiare; tutta la dinamica legata alla vendita di servizi e al servizio al cliente è stata modificata, stabilendo nuovi paradigmi.

Nuovi paradigmi tecnologici

1- Se può essere fatto con un click e a distanza, è meglio. Il pubblico dice basta alle lunghe file per pagare e/o comprare di persona e chiede un processo automatizzato semplice, sicuro e veloce per eseguire procedure online, acquistare servizi o prodotti e comunicare con le aziende.

2- Generazione Z, i Boomer hanno già aggiornato e maneggiano i loro smartphone così come i nativi digitali o i millennial, quindi questi utenti sono ancora una volta un target ideale per rivolgersi ai nuovi consumatori.

3- Whatsapp e i social network si sono affermati come un canale di servizio al cliente che fornisce supporto e soluzioni alle domande quotidiane. In questo senso, l’uso di bot che possono gestire un volume molto alto di utenti in modo efficiente e intuitivo può fare la differenza tra il successo e il fallimento di una start-up o di un’azienda affermata.

4- Nuove abitudini di lavoro e di investimento, con la pandemia, il lavoro da casa ha rafforzato un nuovo paradigma di lavoro a distanza e molti professionisti hanno cercato opportunità di lavoro oltre i confini fisici del loro paese. In questo modo, il lavoro a distanza ha reso possibile che una persona che vive in Argentina lavori per un’azienda italiana o francese, dovendo essere pagata in diverse valute e con diverse piattaforme come PayPal, Wise o simili.

Quando si tratta di investire, anche i concetti sono cambiati, soprattutto per i piccoli risparmiatori che vedono le criptovalute come un posto sicuro dove depositare i loro soldi.

In questo contesto, spicca NAGA, una fintech di grande successo che fornisce ottimi consigli per le future start-up tecnologiche.

NAGA è una piattaforma di investimento sociale. Attraverso il suo approccio decentralizzato alla tecnologia finanziaria, ha generato un’attrazione immediata per gli utenti. Il suo servizio include l’accesso a strumenti di mercato avanzati e fornisce l’assistenza di cui ogni investitore ha bisogno per sviluppare e implementare le proprie strategie di investimento. Uno dei punti salienti è la sua funzione “Autocopy”, che mira a emulare altri investitori al fine di sviluppare un ambiente unico con numerosi vantaggi per gli utenti.

Una delle richieste attuali della comunità di utenti è quella di comunicare tra loro, e con NAGA è possibile farlo.

Più di un milione di persone usano questo broker che permette di investire in diversi prodotti e anche di effettuare pagamenti. Il numero di persone che lo usano è un indicatore del suo successo e della sua crescita.

Per differenziarsi dagli altri broker, NAGA ha sviluppato un nuovo concetto. Si tratta della creazione di una piattaforma di trading sociale. Questa funzionalità permette ai trader professionisti o esperti di entrare in contatto con i novizi che hanno appena iniziato nel mondo del trading per scambiarsi consigli e in qualche modo guidarli e aiutarli a fare più soldi.

Con più di 1 milione di utenti attivi, NAGA dimostra di essere una piattaforma affidabile e sicura per gli utenti e quindi guadagna l’accettazione di un pubblico più ampio.

In particolare, NAGA ha visto un aumento di valutazione del +109,02% da agosto 2020, rendendolo uno dei titoli a più rapida crescita in Germania nel 2020. E in particolare quest’anno, l’aumento è stato del 24,39%, da gennaio 2021.