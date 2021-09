Libri da leggere e da scrivere: “Guardare intorno” in biblioteca a Vergiate

La biblioteca di Vergiate “Enrico Baj” dedica una mattinata ai lettori più giovani: sabato 25 settembre alle ore 10.30 bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sono invitati a partecipare a “Guardare intorno”, letture intime e ad alta voce seguite da un laboratorio.

“Prima leggeremo e guarderemo insieme libri che raccontano la natura e che riflettono sul rapporto dell’uomo con l’ambiente – spiega l’animatore e narratore Paolo Colombo – I bambini potranno poi esplorare liberamente una più ampia bibliografia sull’argomento e, alla fine, far confluire le parole raccolte, le immagini, le suggestioni, i desideri, i sogni di futuro, in uno speciale libretto preparato appositamente per loro.

L’incontro è gratuito e promosso dall’Assessorato alla cultura assieme a PuliAmo Vergiate.

I posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione a questo link.

Per maggiori informazioni cultura@comune.vergiate.va.it oppure 0331 964120.

La biblioteca comunale è in piazza Baj 16, a Vergiate.