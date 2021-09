L’illustratrice Isabella Labate racconta i bambini del “treno della felicità”

Incontra bambini e genitori, ma anche insegnanti e appassionati di storia, l’illustratrice Isabella Labate protagonista di due eventi promossi dalla scuola media parentale Makula nella giornata di oggi, lunedì 27 settembre, entrambi ispirati al libro “Tre in tutto” (di Davide Calì – edizione Orecchio Acerbo),vincitore del premio Orbil 2019 e di cui ha curato le immagini.

Immagini delicate d evocative che accompagnano un’incredibile storia vera, raccontata dalla voce di un bambino: la storia di circa 70 mila bambini dell’Italia del sud che, dopo aver vissuto la seconda guerra mondiale, salirono sui “treni della felicità” per raggiungere al nord famiglie di contadini, operai, impiegati che li accolsero in casa salvandoli da un contesto familiare di estrema povertà, fame e quindi malattia. Un viaggio lungo, fatto di separazioni difficili, stupore e gratitudine.

L’autrice in mattinata incontra gli alunni della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (Ic di Azzate) per un laboratorio ispirato al libro e intitolato “Il treno della fantasia”.

Nel pomeriggio invece, sempre lunedì 27 settembre alle ore 18, un secondo incontro, un “Aperitivo con l’autrice” in cui Isabella Labate presenterà il libro e il suo lavoro di illustratrice.

L’incontro si terrà nel cortile di via Santa Croce 10, a Varese, con prenotazione necessaria scrivendo a makulavarese@gmail.com oppure 3403604398.

Per maggiori informazioni www.makulavarese.com