Lions Club Sempione Rescaldina, in sei anni raccolti quasi 6mila paia di occhiali

Quasi 6mila paia di occhiali in 6 anni: a tanto ammonta il bilancio del programma Lions di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista del Lions Club Rescaldina Sempione, che solo con l’ultima raccolta ha “recuperato” 665 paia di occhiali.

«Il programma Lions di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista è stato adottato quale attività di servizio dal Lions Club International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista da oltre 70 anni – spiegano dal Lions Club Rescaldina Sempione -. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione e poi distribuiti a volontari Lions e ad altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo e anche in Italia. Si stima che siano più di 120 milioni le persone che soffrono per difetti alla vista, correggibili grazie a un paio di occhiali, persone che, potendo vedere bene, potranno frequentare proficuamente una scuola o vivere una vita produttiva per sostenere la propria famiglia».

«Anche il Lions Club Rescaldina Sempione si è sempre distinto in questo service – spiegano dal club rescaldinese dell’associazione filantropica -, raccogliendo dal 2015 ad oggi, quasi 6mila paia di occhiali grazie al nostro socio referente Angelo Mocchetti, coadiuvato dai soci Gianfranco Fumagalli e Oreste Casati. Durante questi anni hanno collaborato la farmacia comunale di Rescaldina e l’ottica Rossini di Legnano, ma soprattutto i numerosi cittadini che anonimamente hanno saputo cogliere il senso di questa iniziativa. La generosità accompagnata dalla sensibilità-amicizia permette di raggiungere importanti traguardi. Grazie a tutti. Si vede bene con un paio di lenti, meglio con il cuore».