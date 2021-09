Lo spagnolo Marcos Ramirez sarà un pilota di MV Agusta nel Motomondiale 2022

Cambia, nel 2022, la formazione del Forward Racing Team, la scuderia con sede alle porte di Lugano che porta in gara le MV Agusta nel Motomondiale di classe Moto2. A margine del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola, disputato sul tracciato di Misano Adriatico nello scorso fine settimana, la struttura di patron Giovanni Cuzari ha annunciato uno dei piloti per la prossima stagione.

Si tratta dello spagnolo Marcos Ramirez, andaluso di Conil de la Frontera, 24 anni, gareggia dal 2020 in Moto2 in sella a una Kalex del team American Racing mentre nella classe inferiore (Moto3) ha ottenuto otto podi di cui due vittorie, in Catalogna e a Silverstone, nel 2019 quando terminò il mondiale al terzo posto. Nella stagione in corso invece ha raccolto 22 punti, con una discreta regolarità ma senza picchi particolari di rendimento (miglior risultato un nono posto).

Con la scelta di Ramirez, è ora interessante vedere chi sarà l’altro pilota delle F2 varesine in pista nel 2022: il veterano Simone Corsi è stato fino a qui il migliore tra quelli impiegati quest’anno e anche a Misano avrebbe potuto togliersi qualche soddisfazione. Dopo aver recuperato diverse posizioni in avvio ed essere salito al 15° posto, il centauro romano è finito a terra colpito da un avversario durante il secondo giro. Lorenzo Baldassarri invece, anche a causa di una serie di problemi fisici, ha raccolto davvero molto poco in una stagione che fino a ora rimane deludente per il Forward Racing.

«È un piacere avere stretto questo accordo con Marcos, speriamo di poter lavorare sodo per toglierci molte soddisfazioni nel prossimo campionato – spiega il manager della squadra Giovanni Cuzari – La motivazione e la voglia di risultati sono alti e noi come team continueremo sempre a dare il massimo per poter raggiungere insieme gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati

«Da parte mia sono molto felice di unirmi al MV Augusta Forward Racing in quella che sarà la mia terza stagione in Moto2 – prosegue Marcos Ramirez – Avrò la stessa voglia e determinazione come se fosse il primo giorno nella categoria e anche gli stessi obiettivi. Mi ha colpito molto l’ambizione e desiderio del team di voler raggiungere la vetta della classifica. Ho ancora delle gare da fare con la mia squadra attuale e continuerò a dare il 120% in ogni momento per finire al meglio».