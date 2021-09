L’onorevole Paola Frassinetti a Varese per sostenere Matteo Bianchi

Questa mattina ha fatto visita al gazebo di Fratelli d’Italia l’Onorevole Paola Frassinetti Deputato Nazionale del partito di Giorgia Meloni. Ad accoglierla vi era il Coordinatore Provinciale Andrea Pellicini ed un gruppo numeroso di candidati consiglieri comunali.

«Sono qui per sostenere la nostra lista – ha dichiarato la Frassinetti – e il candidato sindaco Matteo Bianchi, mio bravissimo collega alla Camera dei Deputati con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione. Ho conosciuto alcuni candidati di FdI molto motivati per raggiungere un grande risultato. Dobbiamo lavorare tantissimo in questi ultimi venti giorni per far vincere il Centrodestra in questa splendida città».

Sono stati molti questa mattina i cittadini che si sono fermati al gazebo a sottoscrivere i Referendum sulla Giustizia promossi da FdI

«Ringrazio l’Onorevole Frassinetti – conclude Pellicini – Deputato sempre presente sul territorio disponibile in ogni momento a supportare le nostre battaglie».

Fratelli d’Italia presenterà ufficialmente i suoi candidati lunedì 13 settembre alle 18.30 in Piazza Monte Grappa a Varese.