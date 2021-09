Palo pericolante in via V Giornate a Samarate: “Non si poteva completare il lavoro?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare Progetto Democratico:

Perché non si emette un’ordinanza? Questa è la domanda che ci facciamo tutte le volte che passiamo da via V Giornate. È assurdo vedere un palo della pubblica illuminazione e della distribuzione elettrica nelle precarie e pericolose condizioni che le fotografie scattate lo scorso sabato 18 settembre documentano.

Un palo tranciato, sostenuto solamente dai ferri di armatura e dai cavi elettrici, che da settimane incombe sui passanti di una via trafficata di auto e pedoni (è quella che porta alle scuole secondarie di primo grado).

La rabbia aumenta quando si vede, inoltre, che il nuovo palo metallico è già stato posato, a pochi centimetri da quello ammalorato e, invece di essere messo in esercizio, è stato utilizzato per “irrobustire” il fissaggio di quello pericolante.

Perché? Non si poteva completare il lavoro?

Dobbiamo attendere che succeda qualcosa di grave? Se E-Distribuzione – o chi per esso – non provvede in maniera rapida, che si scriva un’ordinanza urgente per costringere chi ne ha l’obbligo a eliminare immediatamente questa situazione pericolosa. È un dovere di chi ci amministra tutelare l’incolumità dei cittadini.