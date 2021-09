Luigi Ballerini a Luino per un incontro su Covid ed educazione giovanile

«È difficile immaginare una sfida più grande di quella educativa. Lo sconcerto domina

dappertutto per la vertigine che sperimentano gli adulti – genitori ed educatori di ogni genere – e i giovani. Mai come in questi tempi è stata così pregnante l’espressione “Emergenza educativa”. Inizia così un recente libro scritto da don Julian Carron “Educazione. Comunicazione di sé”.

«Il problema dell’educazione riguarda innanzitutto noi adulti, perché da noi dipende la possibilità che i giovani possano incontrare una strada per il loro cammino, che non è un insieme di discorsi e di parole, di istruzioni per l’uso, ma una vita che si comunica».

Dal desiderio di affrontare la sfida educativa attuale, a partire dalla necessità di tornare ad

educare al rapporto con la realtà, evitando di schivare le problematiche, ma imparando a

viverle, nasce l’incontro dal titolo “Covid o non Covid, urge educare” con Luigi Ballerini, medico, psicoanalista e scrittore, padre di quattro figli, che ha fatto della questione educativa la missione della sua vita.

L’evento è promosso dal Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo e con il contributo del Comune di Luino e si svolgerà martedì 5 ottobre alle ore 21 presso il Palazzo Verbania di Luino (VA), nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione attraverso il seguente link: https://urly.it/3frxw.

Al fine di favorire un’ampia partecipazione è tuttavia prevista la diretta streaming sul canale: https://luino.civicam.it.

L’incontro si preannuncia molto interessante per genitori, insegnanti e per tutti coloro

che si occupano, a vario titolo, di educazione. I ragazzi ascoltano guardando, ma guardando adulti certi che esiste un reale interessante, affascinante e coinvolgente. Solo così risponderanno con fiducia ed entusiasmo e incontreranno un cammino di bene.

LUIGI BALLERINI

Medico e psicoanalista si occupa da molti anni di problematiche relative all’infanzia e ai giovani. Giornalista pubblicista collabora con diverse testate sulle tematiche scuola/educazione/giovani. Scrittore, pubblica libri di narrativa per bambini e ragazzi e saggistica per adulti.

COVID O NON COVID, URGE EDUCARE

Incontro con LUIGI BALLERINI – psicoanalista e scrittore

PALAZZO VERBANIA – LUINO (VA)

5 OTTOBRE 2021 – ORE 21