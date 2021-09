Per una Luino più sostenibile: ecco gli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità

Come ogni anno dal 16 al 22 settembre si svolge la Settimana Europea della Mobilità che cerca di promuovere e sostenere modalità di trasporto sostenibili e disincentivare quindi l’utilizzo dell’automobile. Anche Luino, già particolarmente sensibile al tema, ha aderito all’iniziativa portando avanti sul suo territorio due eventi speciali.

Sabato 18 settembre in Piazza Chirola alle ore 15.00, all’interno del progetto Smart Border per la mobilità sostenibile transfrontaliera (il cui progetto Smart Border sarà al centro di un convegno nella giornata di venerdì 17 settembre) e in concomitanza con l’EuropeanMobilityWeek, il Comune di Luino organizza una ciclo-pedalata amatoriale per visitare Luino. La partenza è prevista da Piazza Chirola (Antistante Parco Lago-Avav), dove il sindaco Enrico Bianchi aprirà il corteo. L’evento, aperto a tutti, previa la registrazione che potete fare attraverso il QR presente in questo link della pagina facebook di Infopoint Luino – Ufficio Turistico.

Martedì 21 settembre invece torna sul lago Maggiore Topazio, la prima Motonave Ibrida, che viaggerà tra gli scali di Luino, Cannero, Cannobio e Maccagno.

Le corse di linea sono a partire dalle 13.30 fino alle 15.55. Maggiori informazioni su: www.navigazionelaghi.it