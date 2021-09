Luino, torna la Festa dell’Accoglienza a Creva

Da venerdì 10 a lunedì 13 settembre torna la storica Festa dell’Accoglienza a Creva, una festa di tradizione ritrovata, di ritorno e di ritorni. Punto nevralgico della manifestazione l’oratorio di Creva.

“Lo scorso anno abbiamo sperimentato la tristezza del non poterci trovare insieme per condividere i momenti di convivialità negli ambienti dell’oratorio, ma ora ci è data l’opportunità di ricominciare a vivere ciò che la pandemia ci aveva negato” dice Don Sergio Zambenetti in un messaggio inviato alla comunità, “ill desiderio di ritrovare gli spazi, i tempi, le occasioni per ridare alla vita personale e comunitaria il senso della festa era davvero grande ed ora non possiamo proprio perderlo – conclude – Sarebbe davvero bello vedere le famiglie che si ritrovano uscendo dalle case che, se per molto tempo ci hanno protetto, ci hanno anche obbligatoriamente rinchiuso”.

Programma dei momenti celebrativi:

Venerdì 10 settembre

ore 18.00 S. Messa preceduta dalla recita del S. Rosario.

Sabato 11 settembre

ore 17.30 S. Messa prefestiva preceduta dalla recita del S. Rosario.

Domenica 12 settembre

ore 11.15 S. Messa solenne.

ore 20.30 Recita comunitaria del S. Rosario meditato in Chiesa parrocchiale e Benedizione con la reliquia della Madonna.

Lunedì 13 settembre

ore 18.00 S. Messa in suffragio di tutti i fedeli e parrocchiani defunti, in particolare coloro che sono venuti a mancare in questo tempo di pandemia.

Non essendo possibile svolgere la processione per le vie di Creva, la parrocchia invita tutti ad addobbare ugualmente vie, cortili, finestre e balconi come semplice e bella testimonianza per il paese.

Programma dei momenti ricreativi:

Venerdì 10 settembre

GRIGLIATONA SPORTIVA: si organizzano tornei di pallavolo, calcio, pingpong, calcetto, a partire dalle ore 18 (ci si può presentare già con la propria squadra altrimenti le squadre verranno create sul momento). Dalle ore 19.30 sarà possibile cenare (o ritirare l’asporto).

Sabato 11 settembre

POLENTATA MUSICALE: dalle ore 19.30 sarà possibile cenare (o ritirare l’asporto). In serata spettacolo musicale a cura di Lg Vocal Studio.

Domenica 12 settembre

Dalle ore 12.30, dopo la S. Messa, sarà possibile pranzare in oratorio (o ritirare l’asporto). Nel pomeriggio tradizionale tombolata. In serata, dopo la recita del S. Rosario, in chiesa verranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi. Durante questi momenti verrà allestito all’ingresso un banco di beneficenza con tanti bei premi.

Quest’anno nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà necessario prenotarsi per partecipare ai momenti di festa. La prenotazione dovrà avvenire entro la sera di mercoledì 8 settembre chiamando Karin 338 695 4778.

Tutte le indicazioni su menu, green pass e il volantino completo sono scaricabili cliccando su questo link.