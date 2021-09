L’ultimo saluto a Marina, l’arte sospesa, Zan e Salvini nel podcast del 16 settembre

Le principali notizie di Giovedì 16 settembre

Palloncini rosa lanciati verso il cielo e tanti fiori per l’ultimo saluto a Martina Luoni, sconfitta dal cancro al colon a 27 anni. dopo 4 anni di malattia. I funerali si sono svolti a Solaro nella mattinata di giovedi, e la storia della sua malattia aveva fatto il giro d’Italia nel novembre del 2020. Nel pieno della seconda ondata della pandemia, aveva infatti postato un video-denuncia sulla situazione degli ospedale in Lombardia, diventato in poco tempo virale. In seguito era poi stata testimonial di “Covid Dilemma” , la campagna di sensibilizzazione lanciata da Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus

Tendone pieno alla Schiranna di Varese per accogliere Alessandro Zan, il relatore del Disegno di legge contro l’omotransfobia Il deputato ha presentato nella serata del 15 settembre il suo libro autobiografico “Senza Paura” .

Matteo Salvini sarà a Gallarate alle 17 Varese sabato 18 settembre, a partire dalle 18, con ritrovo in piazza Cacciatori delle Alpi, davanti al Tribunale. Illeader della Lega, già vicepremier e ministro dell’interno, verrà nella Città Giardino per sostenere il candidato Sindaco Matteo Bianchi in vista delle comunali del 3 e 4 ottobre. La visita nella città giardino sarà anticipata da un passaggio a Gallarate a sostenere il candidato Cassani: in questo caso l’appuntamento è per le 17

Nascono ogni mattina nuove installazioni artistiche nel centro di Varese: quella di oggi si chiama “sospiro sospeso” ed è stata installata nella notte in piazza Carducci: un’installazione aerea che come i triangoli costruiti un paio di giorni fa in piazza monte grappa, si completeranno nei giorni della Varese design week prevista dal 23 al 26 settembre

Commozione, emozioni ed un pizzico di orgoglio hanno percorso ieri sera la Sala Montanari di Varese, dove chi ha sostenuto il progetto ResQ People saving people ha potuto vedere i primi filmati della nave umanitaria ResQ in azione nel mar Mediterraneo, e toccare con mano i risultati di un’idea pazza germogliata nel 2018 anche a Varese. A raccontare la prima missione di salvataggio della nave ResQ è stata Cecilia Strada, che ha partecipato alla serata in collegamento video, accolta da un commosso applauso in memoria di suo padre Gino Strada recentemente scomparso.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify