A Malnate riapre la Briantea: da lunedì 13 settembre con senso unico alternato

La Briantea a Malnate, chiusa dal 25 luglio per un muro pericolante di un cortile che dà sulla strada, è pronta a riaprire dopo l’inizio dei lavori di ieri, mercoledì 8 settembre.

Oggi, giovedì 9, l’amministrazione comunale ha spiegato quali saranno i prossimi passi e come riprenderà la circolazione su via Varese, interdetta al traffico per motivi di sicurezza e per questo modificando in maniera significativa la viabilità in entrata e in uscita dalla città.

Il sindaco Irene Bellifemine ha fatto il punto sulla situazione, ripercorrendo i passaggi: «il 25 luglio si è aperta una voragine in cortile e un allontanamento del muro a causa delle forti piogge. I proprietari hanno chiamato i vigili del fuoco che sono usciti e chiamato un ingegnere strutturista, evidenziando la possibilità che il muro crollasse con una caduta di ribaltamento sulla strada. A questo punto, con i vigili del fuoco, si è predisposta la chiusura della strada. A questo punto la polizia locale ha organizzato una nuova viabilità. Con i proprietari abbiamo concordato le opere e non potevamo sostituirci ai privati, che si sono mossi subito all’opera rispondendo a tutte le richieste. A seguito dei punti rispettati nell’ordinanza si è arrivati all’opera di messa in sicurezza che sta avvenendo in queste ore. Questo periodo è sembrato molto lungo perché è pesato sulla viabilità della nostra città ma anche di un territorio più ampio perché collega due province».

Il responsabile dell’ufficio di Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Malnate, l’architetto Daniela Galli: «A seguito della prima ordinanza indirizzata ai proprietari con i tre principali punti da realizzare, questo ha portato a una serie di comunicazioni tra le due parti con continui sopralluoghi che ha portato a un progetto unitario, arrivato all’ufficio comunale lo scorso 3 settembre. I lavori sono partiti e oggi trovano piena applicazione. Se le cose si possano chiudere nella giornata di domani (venerdì 10 settembre, ndr), con la smobilitazione del cantiere, la polizia locale ha già organizzato la viabilità alternativa».

Il sindaco Bellifemine ha quindi annunciato: «In un comunicato ho scritto che l’obiettivo era riaprire prima dell’inizio della scuola, seppur con qualche giorno, lunedì la strada verrà riaperta con un senso unico alternato. Abbiamo tenuto aggiornato anche il Prefetto e che ci sarà un cambiamento della viabilità nel centro storico. Sarà impedito ancora il traffico ai veicoli pesanti e suggeriamo ai cittadini di percorrere strade alternative in modo da non appesantire il traffico sulla Briantea. Riprenderanno invece a transitare i mezzi pubblici. Con il semaforo a senso alternato ci saranno delle code ma cercheremo di sincronizzarlo con gli altri semafori. Nei prossimi giorni ci saranno le prime modifiche alla viabilità del centro storico e vie limitrofe, da lunedì invece si potrà transitare sulla Briantea. A nome della Giunta ringraziamo gli uffici e i tecnici per i lavori fatti finora. Questo è solo la prima parte dei lavori, in base alle prossime opere sul muro si sapranno le tempistiche per riaprire totalmente la strada».

Il comandante della Polizia Locale Stefano Lanna ha analizzato le modifiche alla viabilità: «Il senso unico alternato è quello che potrebbe dare più problemi ma è l’unica soluzione che potevamo intraprendere per riaprire la Briantea. A questo punto, da questa ipotesi abbiamo pensato ad alternative per abbattere tempi di percorrenza, impostando un impianto semaforico con centralina. Noi, in base ai flussi di traffico, si potrà cambiare la tempistica nelle due direzioni. Ci siamo sentiti con la Polizia Locale di Varese per lavorare in rete per monitorare il traffico. Su via Brusa e via Rimembranze abbiamo invertito il traffico, anticipando di fatto quello che sarà previsto dal Pums. In questo modo andiamo a togliere tutto il traffico di scorrimento. Dalla Briantea non si potrà quindi svoltare verso via Rimembranze, cercando di rendere il traffico più scorrevole sulla strada principale».

det_dete_500_2021