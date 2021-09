Maltrattava e minacciava la madre ora dovrà starle lontano mezzo chilometro. L’intervento della polizia di Gallarate

Minacce, vessazioni, violenze fisiche e psicologiche: sono queste le condotte che una povera donna e stata costretta a subire almeno dall’aprile di quest’anno. Autore, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Gallarate, è il figlio 36 enne, pregiudicato con problemi di dipendenza dall’alcool che martedì 14 settembre è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

Gli investigatori del Commissariato di Gallarate, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno ricostruito la triste vicenda che ha visto il giovane 36 enne protagonista di maltrattamenti di ogni tipo nei confronti della propria madre, offesa e denigrata continuamente, minacciata di morte ed in alcune occasioni anche percossa.

La ragione principale di queste vessazioni era la necessità continua di soldi che, ogni qualvolta non veniva soddisfatta, generava in lui un atteggiamento violento caratterizzato da scatti d’ira incontrollabili che culminavano anche con la rottura di numerosi suppellettili presenti in casa.

Il quadro probatorio messo insieme dagli investigatori ha portato all’emissione dell’odierna misura nei confronti dell’uomo che dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati, con la quale inoltre non potrà comunicare in nessun modo.