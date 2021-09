In manette lo stakanovista dello spaccio di Casale Litta, 300 cessioni in due mesi

I Carabinieri delle stazioni di Vergiate e Sesto Calende hanno portato a termine una brillante operazione che ha stroncato sul nascere una piazza di spaccio nel piccolo borgo di Villadosia, frazione della tranquillissima Casale Litta.

In manette è finito un 36enne albanese, irregolare sul territorio e incensurato, proprio per questo un vero e proprio fantasma che si muoveva senza destare sospetti. La frazione di Casale Litta, però, è un piccolo agglomerato di case in cui ci si conosce tutti e la sua presenza non è passata inosservata, così come il viavai di clienti da oltre 150 dosi al mese che era riuscito a costruire.

Partendo da una segnalazione, dunque, e in accordo con sostituto procuratore bustocco Francesca Parola, sono riusciti a documentare ben 312 cessioni in due mesi prima di acciuffarlo mentre usciva di casa con 12 dosi di cocaina in tasca, pronte per essere consegnate.

Dalla perquisizione domiciliare sono emersi altri 300 grammi di cocaina pura e 200 di hashish. Ritrovate in casa anche 5 katane e due banconote da 50 euro false. Il 36enne è stato, dunque, arrestato, ed è ora in carcere a Busto Arsizio, a disposizione del giudice per le indagini preliminari.