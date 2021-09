Marta Cartabia nominata dal Papa membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

“Il Santo Padre ha nominato Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali l’Onorevole Professoressa Marta Maria Carla Cartabia, Ministra della Giustizia del Governo Italiano”. La notizia è stata pubblicata dal Bollettino della Sala stampa vaticana e ripresa dal quotidiano L’Avvenire.

La nomina in relazione alla esperienza maturata dalla ministra in Diritto costituzionale italiano ed europeo, in Giustizia costituzionale, in Protezione dei diritti fondamentali e nel Rapporto tra Stato e confessioni religioni.

Marta Cartabia, ricordiamo, è legnanese, nata a San Giorgio su Legnano, ma ha vissuto e studiato anche a Varese . Nella sua carriera, ha raggiunto la carica di ministra della Giustizia, dopo essere stata presidente della Corte Costituzionale.