Mascherine sequestrate, il Trittico di Lombardia e gli studenti a Dubai nel podcast del 28 settembre

Le principali notizie di martedì 28 settembre

Si è ufficialmente aperto il nuovo anno accademico dell’università Liuc di Castellanza. Si tratta del trentesimo anno dell’ateneo sorto per volontà degli imprenditori del territorio. L’evento si è svolto nell’hangar Sea Prime di Maloensa. Il presidente di Liuc, Riccardo Comerio ha aperto la cerimonia di inaugurazione. Successivamente ha parlato il rettore Visconti. Negli ultimi 4 anni, le immatricolazioni sono cresciute del 45% e gli studenti attualmente iscritti sono 2900. Ospite della cerimonia il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

In un anno, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha complessivamente sequestrato allo scalo di Malpensa quasi 23 milioni di beni Covid-19, di cui oltre 18 milioni mascherine irregolari. Altri 350 milioni di mascherine sono state respinte e circa 500 milioni, considerate pericolose per la salute, distrutte.

Ultimo consiglio comunale a Varese. E’ durato solo due ore, per sbrigare sette punti urgenti che non si potevano rimandare. Si è trattato soprattutto di un’occasione per salutarsi, dopo 5 anni di incontri. Tra i primi a parlare Marco Pinti, Rinaldo Ballerio, Paola Cipolat che non si ricandidano alle prossime consultazioni.

Emma Lauda di Castiglione Olona e Andrea Ravetti di di Carnago, studenti del Liceo artistico del Don Milani di Tradate, domani prenderanno un aereo che li porterà all’Expo di Dubai.

Insieme ad altri otto studenti, scelti nelle migliori scuole superiori di diverse regioni, rappresenteranno la scuola italiana e saranno la voce di tutti gli studenti per parlare di due temi che riguardano direttamente il loro domani: i cambiamenti climatici e le città del futuro.

Li abbiamo intervistati alla vigilia della partenza.

Presentato in Regione il Trittico di Lombardia. Tre giorni di grande ciclismo che comprendono la Coppa Bernocchi, la Tre Valli Varesine e la Coppa Agostoni in Brianza. Il via lo darà, lunedì 4 ottobre, la Bernocchi con partenza da Legnano, a cui seguirà martedì l’appuntamento con la Tre Valli, che quest’anno festeggia l’edizione numero 100.

Lontano dalle strade del Varesotto chiuderà la Coppa Agostoni, con partenza da Lissone.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify