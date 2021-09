Massimo Nicora tra i 145 big da seguire nel mondo dei videogiochi in Italia

C’è anche lui Massimo Nicora, senior Account Manager di Laboratorio Comunicazione, tra le “145 persone che contano (e da seguire) nel mondo dei videogiochi in Italia”.

La classifica è stata stilata dalla testata giornalistica StartupItalia. Massimo Nicora, ex sindaco di Cazzago Brabbia, lavora a LabCom, l’agenzia che si occupa di promozione, pianificazione, gestione del lancio di prodotti e brand nel settore dell’intrattenimento. Ma Nicora è conosciuto soprattutto per la sua ampia produzione di libri sui robot giapponesi: suoi sono C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la tv italiana, San Marco Evangelista (ce), Società Editrice La Torre, 2017, C’era una volta… prima di Mazinga e Goldrake. Storia dei robot giapponesi dalle origini agli anni Settanta, Lecce, Youcanprint, 2016 e Tokusatsu. I telefilm giapponesi con effetti speciali dalle origini agli anni Ottanta” (Editrice: La Torre).

“Nella geografia del gaming anche l’Italia ha i suoi poli d’eccellenza e sul nostro magazine ci piace raccontarli non solo con le recensioni dei loro prodotti, ma anche con le interviste ai sempre più numerosi talenti che si affacciano nell’agone – si legge su StartupItalia -. Chi segue con assiduità StartupItalia sa bene che, da tempo, in questa sezione, stiamo mappando software house emergenti, startup innovative videoludiche al debutto e realtà maggiori, tutte accomunate dalla volontà di far crescere il gaming italiano. Per dare un nome e un volto a tutti e a tutte coloro che, a vario titolo, rendono pimpante il comparto, abbiamo deciso di stilare un elenco (per nulla esaustivo) di Ceo, Founder, sviluppatori, imprenditori, addetti stampa e influencer che, quando iniziano a parlarvi di videogame, non la finiscono più. Insomma, una rassegna di professionisti del settore dei videogiochi in Italia” .

E tra i 145 big del mondo del gaming c’è Nicora, laureato in filosofia, innamorato del suo piccolo paese sulle rive del lago di Varese e “contadino” per hobby. Se volete sapere qualcosa di videogiochi, ma soprattutto manga, anime e …zucchine chiedete a lui.