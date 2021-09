I Mastini Varese chiamano a raccolta i tifosi: via agli abbonamenti

La squadra, ormai lo sappiamo, per quest’anno giocherà “in casa” all’Agorà di Milano per via della ristrutturazione del PalAlbani ma non per questo resterà da sola. I tifosi dei Mastini Varese di hockey su ghiaccio sono infatti molto affezionati ai colori gialloneri e da oggi – lunedì 27 settembre – possono sottoscrivere l’abbonamento per il campionato di IHL che vede protagonisti i ragazzi di coach Barrasso.

Il torneo è già iniziato da due turni e il Varese ha appena festeggiato la prima vittoria (sabato sera ad Appiano): domenica 3 ottobre disputeranno invece la prima gara interna contro i campioni uscenti del Caldaro e da allora saranno valide le nuove tessere annuali.

L’Agorà sarà aperto a un numero massimo di 650 posti (almeno con le restrizioni in vigore) e i tifosi, abbonati compresi, dovranno presentarsi ai cancelli muniti di green pass, documento di identità e mascherina. Per l’acquisto delle tessere ci si può rivolgere entro il 10 ottobre al circuito online Live Ticket dove sono disponibili tutte le soluzioni di abbonamento pensate dalla società del presidente Torchio.

LE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Intero Regular Season Fase 1 + Fase 2 (Playoff esclusi): 100 euro

Ridotto Regular Season Fase 1 + Fase 2 (Playoff esclusi): 70 euro

Intero Campionato IHL stagione completa: 180 euro

Ridotto Campionato IHL stagione completa: 150 euro

La tariffa ridotta è valida per: under 12, over 65, disabili, soci cooperativa HC Varese 1977.

Opzioni speciali sono invece dedicate a chi lo scorso anno ha sottoscritto la tessera Supporter Gold, di fatto mai sfruttata per via del divieto di pubblico decretato a causa del Covid. In questo caso l’abbonamento regular season è venduto a 50 euro, quello “Playoff compresi” costa 100 euro. I possessori della tessera Gold non dovranno rivolgersi a Liveticket, bensì scrivere a ufficiostampa@mastinivarese.hockey specificando la tipologia di abbonamento, oppure recarsi allo stadio “Franco Ossola” giovedì 30 settembre (ore 18 – 19.30) entrando dall’ingresso posto in Via Bolchini (di fronte alla pizzeria Baita).

Le tessere per gli abbonati saranno disponibili dopo il 15 ottobre e saranno distribuite direttamente all’Agorà: per assistere a Varese-Caldaro sarà quindi sufficiente esibire la ricevuta di sottoscrizione. LiveTicket inoltre gestirà le prevendite dei biglietti per le singole partite senza commissioni (pagate dalla società): il prezzo dei tagliandi sono di 10 euro per la tariffa intera, 7 euro il ridotto.

I Mastini segnalano anche la volontà di creare soluzioni differenti, una strada non percorribile a causa – scrivono nel comunicato – della mancanza di risposte da parte delle autorità e del Comune di Varese «il quale ancora non ci ha fornito certezze relativamente ad un eventuale contributo promessoci, grazie al quale avremmo potuto sgravare una buona parte di costi. Logicamente, qualora ci arrivassero aggiornamenti in merito a tale contributo sarà premura della società studiare azioni commerciali in favore dei tifosi, sulla base di quanto ricevuto».