Il matematico Terence Tao ha fatto tappa al liceo scientifico Galileo Ferraris

Terence Tao, medaglia Fields e matematico di fama mondiale, a Varese per ricevere il Premio Riemann Prize istituito dalla Rism (Riemann international school of mathematics) dell’università dell’Insubria, ha fatto tappa al liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese dove ha tenuto un seminario agli studenti dal titolo Sendov’s conjecture for sufficiently high degree polynomials.

Mercoledì 22 settembre alle 10.30 sarà Villa Toeplitz, dove ha sede la Rism, per ricevere un tributo dell’artista Vittore Frattini, a cura della Varese Design Week, per affrontare poco dopo il tema Almost all Collatz orbits attain almost bounded values.

Venerdì 24 settembre alle 10 nell’Aula Magna dell’Insubria a Varese verrà consegnato a Tao la Riemann Prize sculpture del designer Marcello Morandini e la Riemann Medal. Un momento importante presentano Alessandro Cecchi Paone, Sarah maestri ed Elisabetta Pellini.

IL PROGRAMMA